Hennes, Mauritz Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von H & M Hennes & Mauritz hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 161,12 SEK erreicht, während der aktuelle Kurs bei 139,54 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,39 Prozent liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso zeigt der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 165,01 SEK, was zu einem Abstand von -15,44 Prozent führt und die Aktie auch aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhalten wir also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch drehten sich die Diskussionen zuletzt verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse verwenden wir den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für H & M Hennes & Mauritz. Der RSI7 liegt derzeit bei 67,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, wodurch die Aktie mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von H & M Hennes & Mauritz daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigte die Aktie von H & M Hennes & Mauritz eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine langfristige Bewertung der Aktie von H & M Hennes & Mauritz als "Schlecht".