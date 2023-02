Henley & Partners: Die besten Investitionsmigrationsprogramme der Welt im Jahr 2023

London (ots/PRNewswire) -Die Anziehungskraft Europas ist auch 2023 ungebrochen, wobei europäischer Wohnsitz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) durch Investmentprogramme die Spitzenplätze in den neuesten Rankings der begehrtesten Investitionsmigrationsprogramme der Welt von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/)beibehalten. Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/malta) sichert sich im achten Jahr in Folge den 1. Platz im Global Citizenship Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/global-citizenship-program-index-2023), während das Portugal Golden Residence Permit-Programm (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/portugal) erneut an der Spitze des Global Residence Program Indexes (https://www.henleyglobal.com/publications/global-residence-program-index-2023) steht.Die diesjährige Ausgabe umfasst umfassende Analysen und Vergleiche von 40 Programmen, die von einem Gremium angesehener unabhängiger Experten bewertet wurden. Interaktive digitale (https://www.henleyglobal.com/publications/global-citizenship-program-index-2023)Ausgaben (https://www.henleyglobal.com/publications/global-residence-program-index-2023) der Indizes sind ebenfalls erhältlich. Sie ermöglichen es globalen Investoren und wohlhabenden Familien, ein Portfolio von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten zu erstellen, die globale Chancen eröffnen und Risiken in Bezug auf die Rechtsprechung mindern können.Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Chairman von Henley & Partners, ist der Meinung, dass der Bericht nicht nur für Privatkunden und ihre Berater sowie andere Fachleute der Branche wichtig sei, sondern auch für politische Entscheidungsträger, die Investitionsmigrationsprogramme verwalten wollen, um eine größere Steuerautonomie und Wirtschaftswachstum zu erzielen. „In dieser Zeit extremer Volatilität nutzen die Nationalstaaten Programme für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft durch Investitionen als innovatives Finanzierungsinstrument, um die Gelder von Investoren nationalen oder regionalen Sozial-, Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten zuzuweisen, die ihren Bürgern und Einwohnern zugute kommen."Namibia-Wohnsitz durch Investition (Namibia Residence by Investment) – das neueste Programm der WeltHenley & Partners hat eine neue Wohnsitzoption für Investitionen angekündigt – die zweite in Afrika –, die zwar nicht in der Publikation erwähnt wird, aber heute ihren Start markiert: Das Namibia Residence by Investment (http://www.henleyglobal.com/residence-investment/namibia) -Programm. Für eine Mindestinvestition in Immobilien in Höhe von 316.000 USD erwerben Investoren das Recht, in dem Land zu leben und Geschäfte zu tätigen – einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Privatvermögen auf dem Kontinent, für den in den nächsten zehn Jahren ein Wachstum von 60 % prognostiziert wird.Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/key-people-details/dominic-volek/), Group Head of Private Clients bei Henley & Partners kommentiert: „Die Regierung Namibias Die namibische Regierung bietet internationalen Investoren, die auf dem afrikanischen Kontinent Fuß fassen und Wachstum suchen, viele Möglichkeiten, darunter Steueranreize, Finanzierungen und einen One-Stop-Büro-Service für internationale Unternehmen. Hinzu kommt die einzigartige natürliche Schönheit des Landes und die Fülle an Raum und Ruhe, eine Kombination, die Namibia zu einem äußerst begehrenswerten Angebot macht."Henley & Partners erhielt im Jahr 2022 45,5 % mehr Anfragen und übertraf damit das Rekordergebnis von 2021. Im vergangenen Jahr standen US-Amerikaner an erster Stelle auf der Suche nach alternativen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen.Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung (https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/investment-migration-programs-report-2023)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/henley--partners-die-besten-investitionsmigrationsprogramme-der-welt-im-jahr-2023-301756624.htmlPressekontakt:+27 72 464 8965Original-Content von: Henley & Partners, übermittelt durch news aktuell