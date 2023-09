Henkel: Das wahre Kursziel von 73,44 EUR

Nach Ansicht von Branchenexperten ist die Henkel-Aktie derzeit nicht ausreichend bewertet. Sie schätzen das wahre Kursziel auf 73,44 EUR ein – eine Steigerung um +2,54% zum aktuellen Preis.

• Am vergangenen Freitag legte Henkels Aktie um +0,42 % zu.

• Der Guru-Rating für Henkel bleibt unverändert bei 2,73.

In den letzten fünf Handelstagen betrug der Gesamtanstieg des Wertes knapp 1,96%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ positiv zu sein. Obwohl einige Analysten weiterhin skeptisch sind und einen Verkauf empfehlen würden, hält sich die Mehrheit eher neutral oder sogar optimistisch. Laut dem Guru-Rating-Indikator gibt es noch immer Grund zur Zuversicht in Bezug auf zukünftige Gewinne und Wachstumspotenzial von Henkel-Aktien.