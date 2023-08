Henkel: Potenzial von +5,02% laut Analysten

Die Kursentwicklung der Henkel-Aktie am 04.08.2023 betrug -0,43%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -1,74% summiert. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 72,42 EUR und bietet somit ein Potenzial von +5,02%. Eine positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” bestärkt.

Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Henkel ist aktuell unterbewertet und hat ein Kurspotenzial von +5,02%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Meinung nach einer schwachen Kursentwicklung in den vergangenen Tagen. So sehen 18 Analysten die Aktie als neutral an und nur 4 setzen sie auf “Kauf”. Dagegen bewerten neun Experten sie mit einem Verkaufspotential und zwei gehen sogar so weit zu sagen, dass man sie verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 2,76 Punkten liegen – eine positive Einschätzung für...