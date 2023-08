Henkel: Kursziel von 72,42 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Henkel derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,42 EUR und damit um +0,70% über dem aktuellen Kurs.

• Henkel: Am 25.08.2023 mit -0,19%

• Mittelfristiges Kursziel von Henkel: 72,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,76

Am gestrigen Tag fiel der Kurs der Henkel-Aktie um -0,19%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg er jedoch um insgesamt +0,59%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel von Henkel wird im Durchschnitt der Meinung von Bankanalysten auf 72,42 EUR festgelegt. Dies würde einen potenziellen Gewinn von +0,70% für Investoren bedeuten; nicht alle Experten teilen jedoch diese Einschätzung nach einer jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Laut Analyse gibt es gegenwärtig einige Kaufempfehlungen...