Henkel: Kursziel von 71,40 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von Henkel hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und liegt aktuell bei -1,05%. Gestern betrug die Kursentwicklung -0,33%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Trotzdem sehen viele Analysten das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 71,40 EUR gesehen. Dies ergibt ein mögliches Kursrisiko von -0,72%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Der Anteil optimistischer Analysten beträgt momentan +12,12%. Ein Guru-Rating von 2,76 unterstreicht zusätzlich die positive Haltung gegenüber der Henkel-Aktie.