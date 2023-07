Henkel: Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie von Henkel wird derzeit nach Meinung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR mit einem Potenzial von -2,11%.

• Henkel verzeichnete am 03.07.2023 einen Rückgang um -0,44%

• Guru-Rating bleibt stabil auf dem Wert von 2,76

Gestern fiel die Aktie des Unternehmens im Finanzmarkt um -0,44%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich das Ergebnis jedoch auf +0,72% erhöht und somit eine relativ neutrale Entwicklung erzielt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Henkel beträgt laut Bankanalysten 71,40 EUR. Bei einer Realisierung dieses Ziels könnten Investoren eine Rendite in Höhe von -2,11% erzielen. Ein neutraler Trend in der jüngsten Kursentwicklung lässt einige Analysten jedoch an dieser Einschätzung zweifeln.

Aktuell raten ein starker Kauf (1), drei kaufen (optimistisch)...