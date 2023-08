Henkel: Kursziel bei 72,42 EUR

Die Henkel-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 72,42 EUR mit einem Potenzial von +5,02%.

• Am 04.08.2023 verzeichnete Henkel eine Abnahme um -0,43%.

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,76.

In den letzten fünf Handelstagen lag der Gesamtverlust der Henkel-Aktie bei -1,74%. Es scheint also derzeit eine pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Obwohl das mittelfristige Kursziel für die Aktie laut Bankanalysten bei 72,42 EUR liegt und somit ein Potenzial von +5,02% besteht, sind nicht alle Analysten optimistisch aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Während nur einer derzeit die Aktie als starken Kauf sieht und drei sie als Kauf einschätzen (optimistischer Anteil hierbei +12,12%), halten sich insgesamt achtzehn Experten neutral und neun sind...