Henkel: Kurspotenzial von +2,23% auf 73,44 EUR

Die Henkel-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,44 EUR (+2,23%), während das Guru-Rating mit 2,73 unverändert bleibt.

Am 11.09.2023 legte die Aktie um +0,73% zu und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,28%. Die Stimmung am Markt ist derzeit dementsprechend optimistisch.

Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen unter den Bankanalysten: Während ein Analyst Henkel als starken Kauf empfindet und drei weitere sie als Kauf bewerten (12,12% insgesamt), halten sich 18 Experten neutral und acht Analysten sehen einen Verkauf als angemessen an. Drei Experten empfehlen gar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt ebenfalls diesen positiven Trend-Indikator und bleibt auf “Guru-Rating ALT” stehen.