Henkel: Experten schätzen Kursziel auf 71,40 EUR

Die Aktie von Henkel hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Performance gezeigt und am gestrigen Tag um +0,73% zugelegt. Doch was ist das wahre Potenzial des Unternehmens?

• Henkel stieg am 19.07.2023 um +0,73%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Die positive Einschätzung der Analysten zeigt ein Guru-Rating von 2,76

Nach Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Henkel bei 71,40 EUR – ein Potenzial von -0,34% gegenüber dem aktuellen Wert. Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt.

Während sich einige mit einer positiven Einstufung zurückhalten oder zum Verkauf raten würden, sehen andere die Aktie als starkes Kaufsignal an. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +12,12%.

Abgerundet wird dies durch das...