Henkel & Co KGAA Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henkel-Aktie bei 71,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 72,52 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,7 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 70,1 EUR, was einem Abstand von +3,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite für Henkel & beträgt derzeit 2,6 Prozent und liegt damit nur geringfügig über dem Durchschnitt von 2,15 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Henkel & eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Darüber hinaus zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 1 schlechtes und 4 gutes Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Henkel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was 19,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus derselben Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,3 Prozent, und Henkel & liegt aktuell 17,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.