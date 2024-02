Henkel & Co KGAA Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Henkel &. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,4 Punkte, was darauf hinweist, dass Henkel & momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,37, dass Henkel & überkauft ist und somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Henkel & in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Aktienintensität, also die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie, deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Henkel & wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Henkel & eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Henkel & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Henkel &-Aktie ein Durchschnitt von 71,4 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 70,34 EUR (-1,48 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (72,31 EUR) zeigt mit einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-2,72 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis. Somit erhält Henkel & insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.