Henkel: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 68,85 EUR

Die Henkel-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,78% hingelegt. Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen weitere +0,77% an Wert zulegen und liegt damit insgesamt relativ optimistisch auf dem Markt.

Das mittelfristige Kursziel der Henkel-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 68,85 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn von -8,76%, sollten sich die Einschätzungen als richtig erweisen. Die Meinungen unter den Experten sind jedoch geteilt: Während 1 Analyst die Aktie für einen “starken Kauf” hält und weitere 3 ein “Kauf”-Rating vergeben haben, positionieren sich 19 Experten neutral mit einem “halten”-Rating. Noch immer empfehlen jedoch 8 Analysten den Verkauf der Aktie und zwei gehen sogar noch weiter und raten zu einem sofortigen Verkauf.

Insgesamt ergibt sich somit ein Anteil von...