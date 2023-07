Henkel: Analysten sehen Kursziel von 71,40 EUR

Die Henkel-Aktie gilt derzeit als unterbewertet und hat laut Analysten ein mittelfristiges Kursziel bei 71,40 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -2,11% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Gestern sank die Aktie um -0,44%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,76

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +12,12%

In den vergangenen fünf Handelstagen war die Entwicklung relativ neutral mit einem Plus von +0,72%. Obwohl einige Experten die Einschätzung teilen, sind nicht alle davon überzeugt. So empfehlen beispielsweise neun Analysten weiterhin einen Verkauf der Aktie und zwei sogar sofortigen Verkauf.

Andere hingegen setzen auf einen Kauf oder halten das Papier zumindest für eine solide Anlageoption. Insgesamt bewerten aktuell drei Experten das Unternehmen als kaufenswert und einer geht sogar so weit zu sagen es sei ein starker...