Henkel: Analysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR

Die Henkel-Aktie wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. So liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 71,40 EUR, was einem Potenzial von +1,62% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Am gestrigen Handelstag gab die Henkel-Aktie um -0,26% nach und verzeichnete damit in einer Woche einen Verlust von -3,67%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Das Guru-Rating für Henkel bleibt mit 2,76 unverändert. Insgesamt bewerten aktuell 12,12% der Analysten die Aktie optimistisch. Der Großteil (18) empfiehlt ein Halten der Aktienposition und neun raten zum Verkauf bzw. zwei sogar zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt lässt sich sagen: Das Kurspotenzial der Henkel-Aktie ist vorhanden – jedoch sollten Anleger ihren Einstieg genau prüfen.