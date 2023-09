Henkel: Analysten sehen Kurspotenzial von +8,45% - Kursziel bei 73,44 EUR

Die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine leichte Steigerung um +0,18%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein leichter Rückgang um -0,50%, was auf eine momentan neutrale Marktlage hindeutet. Laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und das mittelfristige Kursziel beträgt 73,44 EUR. Sollten sie richtig liegen, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +8,45%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Henkel: Gestern mit einem Plus von +0,18%

• Mittelfristiges Kursziel bei 73,44 EUR

• Anteil an optimistischen Analysten liegt bei +12.12%

Während einige Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten (1), sehen 3 weitere Experten einen Kauf empfehlenswert. Die Mehrheit der Meinungen (18) tendiert dazu die Aktien zu halten oder im Portfolio...