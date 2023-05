Henkel: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 68,85 €

Nach Ansicht der Analysten ist die Henkel-Aktie aktuell nicht angemessen bewertet.

Das tatsächliche Kursziel liegt um +7,07% über dem aktuellen Preis.

• Am 03.05.2023 stieg die Aktie von Henkel um +0,79%

• Das Kursziel für Henkel beträgt 68,85 €

• Das Guru-Rating für Henkel bleibt bei 2,79

Henkels Wertpapier hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt gezeigt und stieg um +0,79%.

Dies ergibt einen Anstieg von insgesamt +0,68% in den vergangenen fünf Handelstagen – einer vollständigen Handelswoche.

Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Ob Analysten in Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung ist jedenfalls ziemlich eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für Henkel liegt bei 68,85 €.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt mittelfristig ebenfalls ein Ziel von...