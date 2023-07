Henkel: Analyse zeigt mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR

Die Aktie von Henkel hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und steht derzeit bei einem Verlust von -3,59%. Am gestrigen Tag fiel die Kursentwicklung um -0,17%. Die Banken-Analysten sind jedoch optimistisch und haben ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR festgelegt. Dies würde ein Potenzial für Investoren von +1,54% eröffnen.

• Henkel: In den letzten fünf Tagen -3,59%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Positives Guru-Rating bleibt bestehen mit 2,76

Dieser Einschätzung schließen sich auch einige Analysten an. Ein starker Kauf wird für die Aktie aktuell empfohlen (1 Analyst), während drei weitere Experten die Auffassung vertreten “Kauf”. Die Bewertung “halten” erhält Henkel allerdings von achtzehn weiteren Experten. Neun Analysten tendieren zum Verkauf der Aktie und zwei gehen sogar davon...