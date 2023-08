Henkel: Analyse ergibt mittelfristiges Kursziel von 72,42 EUR

Nach Ansicht der Analysten wird die Aktie von Henkel derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +2,87% über dem aktuellen Kurs.

• Am 11.08.2023 hat Henkel eine positive Entwicklung von +0,83% hingelegt

• Mittelfristiges Kursziel für Henkel bei 72,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 2,76

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um +0,83%, was in Verbindung mit den Ergebnissen der letzten fünf Tage auf eine relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Obwohl sich die Stimmung unter Bankanalysten eindeutig positiv entwickelt hat und das mittelfristige Preisziel bei 72,42 EUR liegt – was einem Potenzial von +2,87% entspricht -, teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten Aufwärtstrends.

Von insgesamt 33 Experten empfehlen...