Henkel: Aktienkurs unterbewertet

Nach Ansicht von Analysten wird die Henkel-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 71,40 EUR, was einem Abstand von -3,23% vom aktuellen Kurs entspricht.

• Am 16.06.2023 gab es einen Rückgang von -0,22%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,79

Gestern verzeichnete Henkel an der Börse einen Rückgang um -0,22%. In den letzten fünf Handelstagen oder einer Woche lag das Ergebnis bei -1,81%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig und schätzen das mittelfristige Kursziel für Henkel auf 71,40 EUR. Dies würde Investoren jedoch ein Risiko in Höhe von -3,23% bedeuten. Nach dem schwachen Trend der letzten Zeit teilen allerdings nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell raten 4 Optimisten zum Kauf und weitere Experten halten zumindest eine...