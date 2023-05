Henkel Aktie: Das wird teuer!

Henkel, der Konsumgüterhersteller, hat angekündigt, weitere Preiserhöhungen umzusetzen. “Wir müssen in bestimmten Bereichen und Kategorien die Preise weiter erhöhen”, sagte CEO Carsten Knobel in einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung”. Dies ist eine Folge deutlicher Kostensteigerungen: “Innerhalb von zwei Jahren sind unsere Materialkosten insgesamt um drei Milliarden Euro gestiegen”, so Knobel.

Henkel, zu dem Marken wie Persil, Pril, Pritt und Schwarzkopf gehören, ist der Ansicht, dass die Kunden langfristig nicht auf hochpreisige Produkte wie Persil verzichten werden. Knobel kündigte außerdem an, weitere Marken zu erwerben: “Wir wollen in Zukunft Zukäufe tätigen und unser Geschäft ausbauen. Wir können kleine, mittlere und sogar große Übernahmen machen”, fügte er hinzu. Henkel verfügt über eine solide finanzielle...