Henkel: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 68,85 EUR

Die Henkel-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor insgesamt -2,26%. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,40%, was am Markt für eine pessimistische Stimmung sorgt.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Henkel aktuell unterbewertet und das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 68,85 EUR. Das entspricht einer Abweichung von -7,63% vom aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt: Während ein Experte sie als starken Kauf empfiehlt und drei weitere als Kauf bewerten, halten sich 19 Experten eher neutral (“halten”). Acht Analysten sehen aktuell sogar ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating bei Henkel bleibt jedoch stabil mit einem Wert von 2,79 und zeigt damit weiterhin eine positive Tendenz an.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die...