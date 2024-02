Henkel Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Henkel & beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" unter dem Durchschnitt von 33 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und von der Redaktion in dieser Kategorie mit einer "Gut"-Einschätzung versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Henkel & eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Henkel & daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Henkel & von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Aktienkurs von Henkel & erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 17,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,43 Prozent, wobei Henkel & aktuell 15,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich für die Henkel &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 71,34 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,26 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Tendenz, weshalb die Henkel &-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.