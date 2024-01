Henkel Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Henkel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs einen neutralen Trend signalisiert. Der GD200 liegt bei 71,71 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (72,82 EUR) um +1,55 Prozent über diesem Trend liegt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 72,24 EUR, was einer Abweichung von +0,8 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Henkel & mit einem Wert von 22,69 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 42,14. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Henkel & liegt bei 63,58, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 51 zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für die Henkel & Aktie, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.