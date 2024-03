Henkel Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Henkel & hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 9,4 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,23 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Henkel & mit 11,63 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Henkel &. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Henkel &-Aktie beträgt aktuell 90 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Henkel & somit ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Henkel & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushaltsprodukte) unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,82, was einen Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,74 darstellt. Auf fundamentaler Basis erhält Henkel & daher eine "Gut"-Empfehlung.