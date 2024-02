Henkel Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Henkel & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 21,89 liegt sie insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der bei 34,8 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse das Prädikat "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" konnte die Henkel & Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielen, was 16,22 Prozent über dem Durchschnitt (-3,53 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 5,01 Prozent, wobei Henkel & aktuell 7,67 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung für Henkel & hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Henkel & in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung mit einer Gesamtbewertung von "Gut".