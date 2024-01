Henkel Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI für Henkel & liegt bei 63,58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein langfristig schlechtes Stimmungsbild. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Schließlich ergibt die Betrachtung der Dividende, dass die Dividendenrendite von Henkel & mit 2,54% nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.