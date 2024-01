Henkel Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Fakten, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Henkel & folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität war auf üblichem Niveau, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bezüglich der fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 22,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Henkel & unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Henkel & eine Performance von 15,04 Prozent, was einer Outperformance von +13,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Henkel & mit 17,99 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Henkel & mit 2,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.