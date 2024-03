Henkel Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Henkel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Überrendite von 17,62 Prozent darstellt. Dies liegt 15,25 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche, die bei -2,56 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Henkel-Aktie ist größtenteils positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale identifiziert, insgesamt neun (5 Schlecht, 4 Gut), was zu einer überwiegend "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Diskussionintensität rund um Henkel als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse mithilfe des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Henkel-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da der RSI hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Henkel-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.