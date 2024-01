Henkel Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Aktie von Henkel & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 22,5 liegt sie insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der bei 42,07 liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche konnte Henkel & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,83 Prozent erzielen. Das bedeutet eine Outperformance von +18,01 Prozent im Branchenvergleich, da der Durchschnitt in diesem Bereich um -3,18 Prozent gefallen ist. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte Henkel & mit einer Rendite, die 18,79 Prozent über dem Durchschnittswert lag, überzeugen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Henkel &-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so kann ein Investor, der aktuell in die Aktie von Henkel & investiert, bei einer Dividendenrendite von 2,6 % einen etwas geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushaltsprodukten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen jedoch nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.