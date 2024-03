Henkel Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Henkel & liegt bei 21,7 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,53 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, war zuletzt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Die Kommunikation deutet auf insgesamt "Gut"-Signale hin, mit acht positiven und drei negativen Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & mit einem Wert von 22,82 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Haushaltsprodukte". Das Branchen-KGV liegt bei 34,15, was zu einer Unterbewertung von 33 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Aktie von Henkel & im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,4 Prozent, was 15,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -8,22 Prozent, wobei Henkel & aktuell 17,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.