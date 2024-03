Henkel Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & beträgt 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,89 für "Haushaltsprodukte" eine Unterbewertung um etwa 36 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Henkel & daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Henkel & liegt bei 2,54 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 positiven und einem negativen Tag. Es gab auch zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Henkel & bei 72,08 EUR, was +0,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +1,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.