Henkel Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Henkel & in den letzten 7 Tagen überkauft waren, mit einem RSI von 75,96, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für Henkel & liegt bei 59, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Henkel & unterdurchschnittlich waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Henkel & liegt derzeit mit 2,54 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Henkel &. Der Aktienkurs liegt mit 71,76 EUR knapp über der 200-Tage-Linie von 71,69 EUR, was einen minimalen Abstand von +0,1 Prozent bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von -0,91 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Henkel & basierend auf den verschiedenen Kriterien.