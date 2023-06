Henkel Aktie: Kursziel von 71,40 EUR und uneinheitliche Meinungen

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Henkel-Aktie einen Rückgang von -1,71%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +0,27% erzielt werden. Derzeit herrscht am Markt eine neutrale Stimmung.

Die Bankanalysten sind sich in ihrer Einschätzung uneins. Das Mittelfrist-Kursziel der Henkel-Aktie liegt bei 71,40 EUR mit einem potentiellen Gewinn von -4,49%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 33 Bankanalysten empfehlen lediglich 5 Experten die Aktie zu kaufen oder stark zu kaufen. Eine weitere Gruppe (17 Analysten) gibt das Rating “halten”. Jedoch sind auch immer noch 9 Stimmen für den Verkauf und zwei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen...