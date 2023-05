Henkel Aktie: Kursziel von 68,85 EUR laut Analysten nicht erreicht

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Henkel Aktie einen Kursverlust von -0,15%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf eine negative Entwicklung von -0,26% summiert. Die Marktstimmung ist momentan neutral eingestellt.

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre mittelfristige Kursziel bei 68,85 EUR liegt und somit ein potenzielles Abwärtsrisiko von -11,02% besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen mit einem neutralen Trend.

Aktuell wird die Henkel Aktie als “halten” bewertet von 19 Experten und lediglich einer optimistischen Kauf-Empfehlung sowie drei weiterer Kaufempfehlungen gegenüber stehen acht Verkaufsempfehlungen und zwei Empfehlungen zum sofortigen Verkauf. Der Anteil der Optimisten beträgt hierbei +12,12%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...