Henkel Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Henkel & wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Meinungen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher besteht die Auffassung, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Die Auswertung der Redaktion hat 9 positive und 0 negative Signale ergeben, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Henkel & aktuell bei 71,69 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 71,76 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +0,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 72,42 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von -0,91 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche hat Henkel & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,51 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 6,31 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,2 Prozent für Henkel &. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,14 Prozent, während Henkel & um 18,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Henkel & über einen längeren Zeitraum eher schwach waren. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, weshalb eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt erfolgt.