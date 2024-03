Henkel Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Henkel & hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,54 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Haushaltsprodukte"-Branche erhält die Henkel &-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,26 einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Henkel &-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Henkel &-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 70,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 75,20 EUR liegt. Dies zeigt eine Abweichung von +6,02 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,65 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 75,20 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Henkel &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion im Internet beeinflusst oft Stimmungen und Einschätzungen für Aktien. Bei Henkel & wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.