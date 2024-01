Henkel Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Wer derzeit in die Aktie von Henkel investiert, kann eine Dividendenrendite von 2,54 % erwarten, was 0,63 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Henkel bei 73,9 EUR, was +2,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,05 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Haushaltsprodukte-Branche hat Henkel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,1 Prozent erzielt, während der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -3,04 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem positiven Rating für Henkel in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Henkel war zuletzt überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen kommunikativen Tätigkeiten. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung für Henkel.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Aktie von Henkel in verschiedenen Bereichen eine solide Performance zeigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.