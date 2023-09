Henkel: Aktie im Fokus der Analysten mit einem Kursziel von 73,44 EUR

Die Henkel-Aktie wurde in den letzten Tagen von Finanzmarktanalysten unter die Lupe genommen. Nach Ansicht einiger Experten sei sie aktuell nicht richtig bewertet und weise ein Kurspotenzial von +7,02% auf.

• Henkel verzeichnete am 18.09.2023 eine negative Kursentwicklung von -4,48%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 73,44 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,73

Der gestrige Handelstag endete für das Unternehmen mit einer negativen Entwicklung um -4,48%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich insgesamt ein rückläufiger Trend in Höhe von -3,35%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Henkel beträgt laut Bankanalysten 73,44 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, wäre dies ein Potenzialgewinn für Investoren in Höhe von +7,02%....