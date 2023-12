Henkel Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Wochen wurde bei Henkel & eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage hin zum Negativen festgestellt. Dieser Wandel in der Stimmung ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Henkel & in diesem Zusammenhang negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Henkel & in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Henkel & für diese Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 71,4 EUR für die Henkel &-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 72,68 EUR (+1,79 Prozent Unterschied), weshalb aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (70,4 EUR) liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,24 Prozent Abweichung), weshalb die Henkel &-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Insgesamt erhält Henkel & daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Henkel & derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent. Aufgrund dieser Differenz zur "Haushaltsprodukte"-Branche wird die Henkel &-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22. Das bedeutet, dass die Börse 22,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Henkel & zahlt. Dieser Wert liegt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 186, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.