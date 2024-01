Henkel Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Henkel & Aktie eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche für Haushaltsprodukte verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Henkel & mit 13,55 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & beträgt derzeit 22, während vergleichbare Unternehmen in der Haushaltsproduktebranche durchschnittlich ein KGV von 42 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Henkel & daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Henkel & investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 % erzielen, was 0,57 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henkel &-Aktie weist einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (36,15) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Henkel &.