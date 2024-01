Henkel Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dieser Index dient als guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Henkel &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit einem Wert von 36,15 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Henkel & basierend auf der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Henkel &-Aktie eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt hat, was mehr als 17 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,28 Prozent vorweist, liegt die Rendite von Henkel & mit 13,55 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In terms of fundamentals, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & beträgt 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Henkel & damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Henkel &-Aktie liegt bei 71,61 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 72,96 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,24 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Henkel & auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.