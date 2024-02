Henkel Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs von Henkel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielt, was 17,33 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich der Haushaltsprodukte liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,04 Prozent, wobei Henkel aktuell 14,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Henkel liegt derzeit bei 2,54 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent liegt. In der Kategorie der Haushaltsprodukte erhält die Henkel-Aktie aufgrund dieser Konstellation eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bei Henkel ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen konkrete berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 5 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Henkel mit 70,18 EUR aktuell -3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -1,74 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.