Henkel Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Henkel-Aktie bietet mit einer Dividendenrendite von 2,54 Prozent eine solide Rendite, die nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment rund um die Henkel-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen kaum vorkamen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die Henkel-Aktie kurzfristig als "neutral" eingestuft, da sie -0,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Langfristig betrachtet erhält die Aktie ebenfalls die Bewertung "neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +0,36 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat die Henkel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,51 Prozent erzielt, was 18,2 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" liegt die Rendite der Aktie mit 9,53 Prozent über dem Durchschnitt von 5,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Henkel-Aktie aus verschiedenen Perspektiven, sowohl technisch als auch im Vergleich zur Branche und zum Anleger-Sentiment.