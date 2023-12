Henkel Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Aktie von Henkel wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,5, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 42,14. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Henkel-Aktie liegt bei 72,16, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Henkel-Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Henkel-Aktie mit 72,68 EUR 3,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 +1,79 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Henkel-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt hat, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" hat die Henkel-Aktie mit einer Rendite von 18,45 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie führt.