Henkel-Aktie: Analysten sehen Potenzial

Die Henkel-Aktie ist nach Meinung von Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,42 EUR, was einem Potenzial von +0,44% entspricht.

• Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs um +0,17%

• Guru-Rating bleibt bei 2,76

• Henkel hat letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,15% erzielt

Gestern legte die Henkel-Aktie an der Börse um +0,17% zu und konnte in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,15% verbuchen. Dies könnte auf eine optimistische Marktstimmung hinweisen.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten 72,42 EUR – damit bietet sich Investoren ein Potenzial von +0,44%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während einige die Aktie als Kauf empfehlen oder zumindest zum Halten raten (insgesamt 22...