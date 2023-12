Henkel A Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Henkel &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 71,15 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 72,74 EUR weicht somit um +2,23 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 69,39 EUR nahe am letzten Schlusskurs (+4,83 Prozent Abweichung). Somit erhält die Henkel &-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Henkel &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,97 Prozent erzielt, was 16,27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -6,65 Prozent, wobei Henkel & aktuell 16,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Henkel &-Aktie veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen positiv mit den Themen rund um Henkel & beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Henkel &-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.