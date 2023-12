Henkel A Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Henkel eine Rendite von 9,97 Prozent erzielen, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor (mit -6,3 Prozent) eine Überperformance von 16,27 Prozent darstellt. In der Branche der Haushaltsprodukte liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,65 Prozent, und Henkel übertrifft diesen Wert um 16,62 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel einen Wert von 22 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Haushaltsprodukte" (mit einem KGV von 182,94) eine Unterbewertung von etwa 88 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich bei Henkel eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Henkel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 71,15 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 72,74 EUR nur eine Abweichung von +2,23 Prozent darstellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt wird die Henkel-Aktie aufgrund ihrer Performance, fundamentalen Kriterien, Sentiments und technischen Analyse mit überwiegend "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen beurteilt.