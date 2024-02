Henkel A Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Die technische Analyse von Henkel &-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit bei verschiedenen trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 71,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,64 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,15 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs von 72,46 EUR nur eine Abweichung von -2,51 Prozent aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Henkel &-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,86 Punkten und der RSI25 bei 65,73 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu Henkel & abgegeben. Trotzdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich aus dieser Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Henkel & im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 2,54 % aus, was 0,6 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,14 % ist. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf diesen Analysen erhält Henkel & insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.