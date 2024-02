Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Henkel &-Aktie wird von Analysten aufgrund der technischen Analyse und des Dividendenverhältnisses neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beläuft sich auf 71,4 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 70,34 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -1,48 Prozent. Ebenso weist der 50-Tages-Durchschnitt einen ähnlichen Trend auf, mit einem letzten Schlusskurs von 72,31 EUR, was einer Abweichung von -2,72 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Henkel &-Aktie somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Dividendenverhältnis zur Aktie beläuft sich aktuell auf 2, was einer negativen Differenz von -0,57 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Henkel & eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Henkel &-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielt, was 17,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Henkel & waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Die Aktie wird intensiv diskutiert und steht verstärkt im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Henkel &-Aktie auf Grundlage der genannten Aspekte eine gute Gesamtbewertung.